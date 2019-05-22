福懋老董過世21年 唯一繼承人爭骨灰遭拒

2019-05-22 23:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕福懋興業前董事長賴樹旺過世21年，安葬於斗六廠區內的賴家墓園，直到前年遷葬他處納骨塔，其唯一繼承人五子收到消息後從國外趕回，不滿遷葬火化未通知，怒控已拋棄繼承的3名哥哥與侄子侵害其所有權，要求返還遺骨，並遷葬到美國。彰化地院法官認為，五子返還請求權已超過15年、時效消滅，因此駁回原告之訴與假執行聲請。

判決書指出，賴樹旺於1998年2月20日去世，同年4月7日出殯安葬，賴因生前負債5億元以上，積欠國稅近1千萬元，其子女均在4月15日拋棄繼承，惟賴樹旺非婚生子的五子即原告人在國外，未辦理拋棄繼承，因此是唯一繼承人，但也繼承父親高達5億元債務與稅債，至今尚未清償，還被限制出境。

原告主張，賴樹旺過世後當天繼承即發生，包含遺體也為遺產，被告等人未經同意通知即納骨火化遷葬，已經侵害所有權，且前往探視父親塔位還遭賴樹旺侄子阻止，加上生前對於父親死因不解，認為火化有湮滅證據之嫌，要求驗骨灰，並希望將父親骨灰帶回美國洛杉磯。

經查，賴樹旺過世後由四名兒子出資安葬於廠區內，2017年撿骨時發現為蔭屍，依習俗需火化處理，日後又遷葬至南投名間，因被告長子、二子、三子均80多歲，年歲已高，委由已過世四子兒子即賴樹旺孫子為塔位管理人，因認為驗骨灰茲事體大，且撿骨師有到雲林地檢作證蔭屍情形，拋棄繼承是只財產部分，身分關係無法拋棄，無法交返骨灰。

法官審酌，五子是唯一繼承人，通說認為屍體為物，構成遺產，應為繼承人所公同共有，但僅能以埋葬、管理、祭祀及供養為目的，不得自由使用、收益及處分，又管理、祭祀範圍內得為遺族之所有，其五子自賴樹旺過世後，未實際管領遺體，也明知為被告占有，因此其返還所有物請求權應從1998年4月7日起算，其2017年再請求返還骨灰已逾15年，請求權不行使而消滅。

賴樹旺曾任台灣省議員，為台塑旗下福懋公司老董，其子女成立「財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會」，曾在1983年捐贈彰化縣消防局第一輛水庫消防車「樹旺號」，價值800萬，轟動一時，2007年後又再捐贈彰化縣消防局一輛化學消防車。

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