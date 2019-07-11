高市KTV凌晨爆酒客衝突 警遭嗆聲噴辣椒水逮4人

2019-07-11 07:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區鳳南路一家KTV今凌晨爆發民眾酒後衝突，警方到場處理反被嗆聲，警方改為噴辣椒水，將楊男4人壓制逮補。

鳳山區鳳南路一家KTV今凌晨爆發民眾衝突事件，五甲所長丁順清等人率巡邏、快打警組前往處理，但一行人無視公權力，反而對警方嗆聲，警方改噴灑辣椒水，才順利控制現場。

警方將4人壓制在地，當場實施保護管束，過程中郭男極力反抗，導致腳踝受傷，警方將他送醫診治，其餘3人帶所調查，全案依社會秩序維護法移請高雄地方法院高雄簡易庭裁處。

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