又見警察受傷 2警處理街頭滋事遭毆傷送醫

2019-07-07 15:09

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重今晨發生街頭大亂鬥，2名員警控制現場時遭毆傷送醫，所幸並無大礙，支援警力將現場滋事的7名犯嫌帶回警局偵辦，不料，犯嫌親友聞訊心生不滿，15名民眾在警局外叫囂，意圖衝進派出所，帶頭叫囂的2名男子也被警方逮捕，全案依傷害、妨害公務、妨害秩序罪嫌偵辦。

據了解，今晨3時許，28歲的曾姓男子與10多名有人前往三重福隆街的燒烤店聚餐，酒後準備續攤，一群人卻因為續攤地點喬不攏爆發口角，發生肢體衝突，在街頭大亂鬥，附近民眾見狀嚇得趕緊報案，2名巡邏員警趕抵上前制止，卻遭5名男子圍毆受傷。

支援警力趕抵使用辣椒水控制現場，發現其中一名員警膝蓋韌帶拉傷，另一名員警遭群眾揮拳毆傷頸部，所幸2名員警送醫包紮後並無大礙，警方也將涉嫌毆警的曾男、26歲的吳男、25歲的吳男、顏姓雙胞胎兄弟共5人逮捕，現場另外2名參與鬥毆的男子也依妨害秩序罪嫌逮捕。

不料，警方仍在偵訊時，雙方犯嫌親友聞訊趕到警局，氣得要衝進派出所與對方理論，15名民眾被警方擋在派出所外不斷叫囂，帶頭的27歲陳姓男子及28歲林姓男子最後被快打警力壓制逮捕，訊後依妨害秩序罪嫌送辦，剩下13人則被抄登資料，喝令離去。

警方表示，全案共逮捕9名犯嫌，鬥毆案中的傷者包紮後皆無大礙，但因鬥毆現場混亂，確切鬥毆原因仍待調查釐清，雙方犯嫌也互相提出傷害告訴，訊後依傷害、妨害公務、妨害秩序罪嫌移送法辦。

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