續攤爆鬥毆 2警制止遭打傷

2019-07-08

〔記者王宣晴／台北報導〕25歲顏姓雙胞胎兄弟昨晨與同齡的吳男口角，顏男等4人當街圍毆吳男，2名新北市巡邏員警制止，反遭顏男一行人打傷，支援警力噴灑辣椒水壓制5名犯嫌，犯嫌友人聞訊，竟企圖衝進警局理論，還朝警方叫囂，2名帶頭男子被逮捕。

據指出，顏姓雙胞胎與10多名友人昨前往新北市三重福隆路的燒烤店聚餐飲酒，凌晨3時許決定帶同行的女孩子續攤，卻因續攤地點跟吳男意見相左，爆發口角，顏姓兄弟夥同曾男、吳男共4人，當街痛毆吳男，鬥毆聲響引發附近民眾恐慌，嚇得報案。

警員劉任修、劉冠廷獲報趕抵，將雙方架開時遭顏男等4人打傷，劉任修被揮拳打中頸部，劉冠廷則膝蓋韌帶拉傷，支援警力趕抵時，滋事群眾還不斷咆哮抵抗，直到警方噴灑辣椒水，才將5名男子壓制逮捕。

警方偵訊時，有15名犯嫌朋友聚集在警局外關心，吳男的友人卻與顏姓兄弟爆發口角，雙方隔著警局大門叫囂對罵，警方制止也不願離去，還一度爆發拉扯，警方逮捕帶頭的林男及陳男，昨訊後依傷害、妨害公務、妨害秩序罪嫌將顏等5嫌送辦，林男及陳男則依妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，受傷2警同是警專2016年特考班畢業，去年1月一起分發到三重慈福派出所，三重分局表示，2員平時執勤認真，已讓膝蓋韌帶拉傷的劉冠廷返家休養。

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