復興航空董座林明昇 被檢舉財報不實不起訴

2019-07-10 12:23

〔記者黃捷／台北報導〕復興航空2016年間無預警停飛、解散，在此重大訊息曝光前，興航股票交易量爆增至27倍，檢調懷疑有內線交易情事，另有民眾不滿手中機票成了廢紙，另告興航詐欺，但都不起訴。董座林明昇等3名高層後又被檢舉財報不實，涉嫌違反證券交易法，台北地檢署認為3人罪證不足，今處分不起訴。

興航2016年11月21日停飛，股票交易也全部暫停，但在解散消息曝光前，興航股票交易從18日的398張，飆至21日的10755張，疑有內線交易；此外，同年11月4日到7日國際旅展期間，興航還廉價促銷機票，遭購票者控告詐欺取財。

興航解散後，檢調立刻於同年月25日發動搜索並約談林明昇等人，後續調查認定林明昇嬸嬸林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚、百順旅行社董事長劉信平、龍騰旅行社董事長夫人柯錦瑢提前獲悉消息，不法避損共780萬元，依證交法內線交易罪起訴，台北地院也對4人判刑。

至於林明昇、財務長楊炫儀、執行長劉東明等人，因他們直到最後一刻，都在與各界人士接洽，尋找資金挹注，希望挽救興航，直到確認公司無法再營運，才會宣布解散，北檢認為他們並未拋售公司持股，也非刻意詐欺購票民眾，遂依罪證不足處分不起訴。

另有民眾認為林、楊、劉3人明知要停飛，公司財報卻以繼續經營來規畫，向檢調檢舉3人涉嫌財報不實，北檢調查後認為並無其他事證證明3人犯行，今依相同理由處分不起訴。

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