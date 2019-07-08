網傳：毒品合法化？ 法務部駁斥：假訊息、誤導民眾

2019-07-08 19:23

〔記者楊國文／台北報導〕政府戮力查緝毒品犯罪，向毒品宣戰，是眾所周知的事，卻有特定人士利用通訊APP，散佈「政府要讓毒品合法化」等假訊息，法務部今嚴正駁斥乃不實消息，刻意誤導民眾，並意圖污衊政府施政，宣示政府不可能讓毒品合法化或除罪化。

法務部今指出，2017年行政院通過「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，即已象徵政府全力打擊毒品決心，向毒品宣戰，絕無可能讓毒品合法化或除罪化。

法務部也表示，該訊息中「〔司改放送頭〕另一驚奇！毒品除罪化，本週四將表決」的連結，是前年4月18日司改國事會議期間的舊聞，當時雖有民間司改委員提案將施用毒品除罪化，但法務部在會議中強力反對，會議表決亦未作成毒品合法化或除罪化的決議，該訊息連結此則舊聞，是故意以不同時空背景的網路訊息誤導民眾，法務部予以嚴正駁斥。

法務部強調，高檢署統合國內六大查緝系統共同努力查緝毒品犯罪，也取得比過去更好的成績，例如2015年各地檢署偵查毒品件數為75,620件，2016年至2018年則分別為89,038件、95,705件及92,943件，平均較2015年增加22.4％。

在毒品查獲重量部分，2016年、2017年及2018年按當期鑑定純質淨重毒品分別共6767.1公斤、6449.9公斤及6,122.7公斤，平均較2015年的4840.2公斤增加3成32，顯示政府強力打擊毒品犯罪行動，從未停止，也將持續查緝下去，維護國人免於毒品危害。

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