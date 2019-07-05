「關西高速公路」天天臨檢？ 國道警察：假的！

2019-07-05 17:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕近來網路傳言「關西高速公路今天開始，傍晚每天會有警察臨，後座乘客未繫安全帶罰款1人3000，2人6000元」，國道公路警察局第六公路警察大隊交通組長林成家澄清，這是假訊息，國道警察從6月1日到昨天在關西交流道執行酒駕路檢2次、安全帶路檢4次，並不會常態性在固定地點臨檢。

此外，有關裁罰部分，根據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準表》，行駛於高速公路或快速公路，小客車駕駛人和乘客未繫安全帶，若在期限內繳納或到案聽候裁決，1人未繫安全帶是罰3000元、2人以上是罰4500元。

而計程車乘客或營業大客車前座乘客未繫安全帶，若駕駛人已善盡告知義務，乘客將受罰，每1人罰3000元。

林成家說，警方近期確實在「關西交流道」臨檢，但從6月1日到7月3日，警方在關西交流道執行酒駕路檢兩次、安全帶路檢四次。警方不會常態性地在固定地點臨檢，同時，警方每次執勤的時間約3到4小時，不會一整天都在同一地點臨檢。

國道警察說，依據資料，國道今年1到5月的A1事故統計，因未繫安全帶致拋出車外死亡有10人，目前加強取締未繫安全帶違規，呼籲駕駛人及乘客養成上車立即繫上安全帶，也藉此澄清國道警察並沒有常態性的臨檢措施。

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