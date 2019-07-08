3起毒品走私380公斤 檢調、台北關攜手偵破

2019-07-08 16:56

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北關、調查站及地檢署今天共同舉行記者會宣布連續偵破3起毒品走私案，也破天荒聯手召開記者會，會中大家都宣誓「截毒於關口」的決心，平常默默耕耘的台北關都因偵查不公開隱藏幕後，今天也算揚眉吐氣，台北關長陳依財也表示，他們是關口把關，但是只是一個點，還需要透過檢、調的追擊擴大到面，才可以有效達到緝毒的目的。

根據資料顯示，台北關108年1月至6月間陸續查獲3宗以空運貨物夾藏闖關之愷他命毒品339公斤及甲基安非他命毒品41公斤，販毒集團利用不同的3種方式夾藏毒品闖關，海關利用平時的訓練以及警覺性，成功截毒關口，並將相關貨物等資料移請調查局聯合緝毒專案小組偵辦，順利循線緝捕嫌犯，成功強力掃蕩闖關毒品。

台北關為因應空運貨物快速通關之特性，為兼顧通關便捷與有效查緝之雙重目的，多年前即導入風險管理機制，利用專家系統參據廠商守法紀錄等風險因子，篩檢過濾注檢高風險旅客及貨物。近來依據旅客及貨物通關與物流態樣，更加強運用X光檢查儀器、緝毒犬、毒品試劑及拉曼光譜儀等科技設備，全力查緝毒品。

台北關表示，本年1月9日由該關情資查緝單位縝密分析注檢2批來自緬甸之冷凍漁貨，由驗貨關員及機動巡查關員緝獲以保冷劑偽裝之愷他命毒品合計有318公斤；同年月16日機動巡查關員篩驗來自馬來西亞之快遞貨物，於48台汽車專用臭氧消毒機內查獲夾藏21公斤愷他命毒品；另同年6月15日X光儀檢關員緝獲41公斤藏匿於來自中國大陸之照明燈具金屬散熱管內企圖闖關之甲基安非他命。

調查局聯合緝毒專案小組針對3案展開調查，經日夜追查，順利緝捕涉案嫌犯，充分展現海關與調查局協同合作，成功攔截毒品進入國內之成果與決心。

台北關進一步表示，近期海關緝獲毒品相關案件分析，毒品境外來源地多元，海關陸續查獲多起來自美歐等地之毒品夾藏闖關案例，而走私毒品之樣態及途徑越來越複雜，因應毒梟走私運毒手法不斷翻新，海關邊境緝毒面臨嚴峻挑戰，台北關表示，除持續精進提升關員查緝能力外，並依據行政院「新世代反毒策略」目標，配合高檢署「安居緝毒專案」計畫，落實執行政府「毒品零容忍」政策，阻絕毒品入侵，維護國人健康。

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