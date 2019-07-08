領養獨眼犬博愛心 涉詐助養費被起訴

2019-07-08 16:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕黃姓女子因從事動物救援熟識江女，日前黃女於網路認養一隻獨眼的馬爾濟斯，被不少人誇有愛心，但黃女飼養數月後就將狗狗轉手送人，卻向江女謊稱因經濟因素，尋求資助，江女省吃儉用，每月拿出1000元助養，連續付款4000元給黃女，直至某日赴黃女住處，才知狗早已送人，江女不滿愛心遭詐，怒告黃女。彰化地檢偵結，認為黃女違反詐欺罪嫌，提起公訴。

起訴內容指出，2017年9月15日黃女（43歲）於臉書二林人的大小事，得知李姓民眾貼文，「有一隻喪失右眼的馬爾濟斯走失，希望找到主人」，黃女表示願意安置，並取名「泰迪」，黃女照料數月後，因經濟因素尋求江女資助，江女告知願意每月助養1000元，但黃女私下又聯絡馬姓民眾找尋國外領養泰迪一事，2017年1月9日，馬姓民眾順利接手泰迪，還貼文臉書，張貼泰迪動態，而黃女仍於同年月11日，向江女詐領1000元助養費。

同年2月江女主動向黃女提及來領助養費，黃女又刻意隱瞞事實，還表示「你也不好過，就不敢問助養費了」，江女表示「因為答應要助養，不能只能一個月」等語，事後黃女食髓知味，同年3月轉貼泰迪已送往國外被領養吃早餐，毛長了的照片給江女，致使誤認被妥善照顧訊息，江女不疑有他，交付1000元給黃女。

泰迪被領養一事，黃女遲遲未告知江女，4月底又傳訊息給江女助養一事，江女傳訊表示經濟狀況不好，今後每月只能給500元，並交付4、5月款項1000元給黃女，黃女還傳訊「這幾次看到你都好捨不得」鼓勵她。直至同年7月江女前往黃女住處找不到狗，才知泰迪早被領養而恍然大悟，愛心被騙。

檢方認為，黃女隱瞞領養一事，接續向江女收取4次款項共4千元，所為涉及詐欺取財罪嫌，認為應提起公訴。

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