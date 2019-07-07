衣服發票當文具核銷 女副教授易科罰金3萬

2019-07-07 17:56

［記者洪美秀／新竹報導］清大外文系女副教授楊梵孛2013年間主持國科會計畫時，竟把買服飾及登山裝備的發票，交由助理核銷經費，經檢調偵辦，被依行使業務登載不實文書及詐欺取財罪嫌起訴，雖楊女否認犯行，強調不記得什麼發票，且都由助理處理相關核銷業務，仍被法官以推託責任及毫無悔意，依行使業務上登載不實文書罪判楊女拘役30日，易科罰金3萬元，但詐欺取財罪證不足無罪。

據調查，楊梵孛是美國加州大學柏克萊分校語言學博士，研究專長是應用核磁共振、張量擴散造影、腦磁波儀研究語言和其他認知功能的關係。在清大任教期間，擔任國科會「以磁振造影探索大學生對英語譬喻句之理解」專題計畫主持人，卻把購買衣服的發票，當作添購文具用品、電腦耗材花費的單據，並由助理向清大申請核銷，而清大校方未發現，也核撥1萬4411元給楊女，遭人檢舉被法辦。

楊女否認犯行，辯稱不清楚發票來源，平常報帳都交由助理處理，也不會多問，有關品名部分也是助理說什麼就記載及簽名，並不清楚發票與實際購買的物品不符，堅決否認有行使業務登載不實文書的犯意。

不過，法官調查，楊女是清大副教授，2013年擔任計畫主持人，卻將購買服飾及登山裝的發票交給助理，且由助理貼在支出憑證並向清大核銷經費，清大也因此撥款1萬4411元給楊女。

法官已傳喚服飾公司人員出庭作證，證明楊女給的發票就是購買衣服的發票，且發票填載品名也是楊女填寫，楊女應知是報帳使用，但核銷經費需實報實銷，卻未查證實際購買物品；認定楊女犯行使業務上登載不實文書罪。

法官審理後認為，楊女是大學教師，又是計畫主持人，應以身作則如實記載發票用途，卻稱不知發票用途，又未詳加查證，且矢口否認犯行，將責任推給他人，對投機取巧行為毫無悔意，因此依行使業務上登載不實文書罪判楊女拘役30日，易科罰金3萬元。

另詐欺取財部份，楊女表示，服飾可以作為參與計畫受試者禮品，她沒有不法所有的意圖，而法官調查認檢方舉證不足，詐欺取財部份楊女無罪。

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