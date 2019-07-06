扯！老爸曾詐死騙得千萬保險金 兒子竟也想詐領讓老爸死第2次

2019-07-06 23:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓男子28年前買六合彩欠下大筆賭債，竟找了一名身分不詳的重病男子冒名詐死，領走1138萬餘元的身故保險金，2015年自首詐保，因已逾追訴權時效，獲不起訴，沒想到兒子竟仿效老爸，2016年持父親的不實死亡證明書，再次向保險公司請領身故保險金，因請求權已逾時效不給付，吳子不死心提出申訴，保險公司察覺有鬼提告，新北地院日前依詐欺取財未遂罪判吳子有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，1990年間，吳男投保壽險，兒子是身故保險受益人，隔年，吳男因六合彩賭輸欠下鉅額賭債，想出以詐死方式詐領保險金還債，1992年5月，吳男在淡水一間醫院找到一名身患重病、無家人探望的羅姓病患，假扮羅男家屬，替羅男辦理出院，之後再以自己名字，幫羅男轉入其他醫院，同年6月，羅男就因缺氧性腦病變致敗血性休克、心肺衰竭而死亡，使醫師在不知情狀況下，開立吳男死亡診斷書。

羅男病逝2天後，吳男就帶著不識字的母親到戶政事務所，以母親為申請人，辦理自己的死亡登記及除戶手續，之後再與當時年僅16歲的兒子到保險公司請領身故保險金，成功詐得1138萬餘元。吳男於2015年出面自首，因犯行已逾追訴權時效，涉嫌詐欺等罪部分，父子均獲不起訴。

2016年7月，吳子食髓知味，明知父親還活著，又持父親的不實死亡證明，想再度詐領保險金，保險公司以保險金請求權逾時效通知不給付，吳子竟還再向提出申訴，被保險公司察覺有異提告。

審理時，現年41歲的吳子坦承犯行，律師表示願上繳國庫6萬元，請求予以緩刑宣告，但法官認為，吳子知道父親詐領保險金，竟不思悔改仿效，可見遵守法令的自我約制能力不佳，因此認為不宜緩刑，加上迄今未跟保險公司達成和解，因此判刑3月。

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