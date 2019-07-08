縱火害死6人 湯景華指腫瘤求交保 高院延押兩月

2019-07-08 13:30

〔記者楊國文／台北報導〕52歲男子湯景華，被控和翁姓男子有傷害官司糾紛，因對方獲判無罪竟挾怨報復，3年前凌晨到新北市翁的三重住處縱火洩恨，造成翁家6人葬生火窟，一、二審均依殺人罪判湯死刑，最高法院依二審未做精神鑑定等理由發回更審，湯男多次主張他無就審能力，但高院更一審依醫院鑑定報告，認定他有就審能力，翁日前庭訊推翻一審自白犯罪說詞，指稱「我去過現場，但未縱火」，並以身上有腫瘤，聲請交保，更一審認定湯有逃亡之虞，裁定自本月11日起延押2月。

日前，更一審受命法官廖建瑜提訊湯景華召開延押庭，檢方指控湯男觸犯殺人重罪，且和被害人仍有仇恨未消，且湯是經警方逮捕到案，有串證和滅證之虞，應該延押，律師主張應獲交保，湯男除否認縱火，另指稱他右耳失聰，特別是背部長一個如雞蛋大小的腫瘤，醫院已排定將開刀，請求交保。

高院更一審指出，湯男至今仍否認犯行，但依證人、受傷等被害人證述、加油站電子發票、新北市政府消防局火災原因調查鑑定書、6名死者死亡案現場勘查報告、6人相驗屍體證明書等事證，可以認定湯男涉殺人等罪犯嫌重大，均為最輕本刑5年以上之罪，且均被判死刑，其逃亡可能性甚高，因此裁定將他延押2月。下次庭訊訂7月30日。

更一審也指出，至於湯男供稱背部有腫瘤等情事，請求給予交保，經查，台北看守所已安排湯男近日在看守所外戒護就醫開刀，湯男並無健康疑慮。

湯景華2014年4月到三重一家小吃店用餐，期間抱怨服務態度差，且不滿老闆娘請他將濕雨傘放外面，雙方發生囗角，而翁祥智與老闆是朋友，便出聲制止，後來雙方爆發衝突，湯因此告翁傷害，但最後判無罪確定。

湯因此懷恨在心，當時還嗆聲「會討回來！」前年3月，湯買了汽油跑去翁家縱火，造成翁男父母及姊，以及叔叔、嫂嫂及堂妹6死悲劇，僅表哥獲救、翁祥智當時在軍中服役，逃過一劫。

檢方偵辦時，湯男坦承犯罪事實，但辯稱只想給翁祥智教訓，不知道會燒死人，後又辯稱吃了安眠藥，不記得做了什麼事，但又提不出事證，測謊也未通過。

新北地檢署認為，湯嫌只因不滿訴訟結果，就在暗夜報復，無視該住宅區人口稠密，害死6條人命，因此依殺人等罪起訴，並請法院重判。一、二審均判湯死刑、褫奪公權終身。

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