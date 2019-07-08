燃燒29小時 虎頭山垃圾掩埋場火災終於撲滅

2019-07-08 13:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市桃園區虎頭山垃圾掩埋場7日上午7點多發生火災，惡臭濃煙直衝天際，消防局派員灌救，29小時後，今天上午11點50分，才全面撲滅火勢。

7日上午7點多，消防局獲報虎頭山垃圾掩埋場發生火災，垃圾掩埋場內面積約1500平方公尺的廢棄物，起火燃燒或被壓在內部悶燒，焚燒後的惡臭濃煙直衝天際，讓消防隊員非常傷腦筋。

消防局共派出消防隊員與義消人員239人次、82輛次消防車，24小時不間斷地接力滅火，終於在今天上午11點50分全面撲滅火勢，詳細損失金額與起火原因，都還有待調查。

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