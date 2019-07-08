只剩一張嘴！他持槍威嚇反被打趴 還嗆：你好運沒被開槍打死

2019-07-08 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子吳姓男子積欠王姓男子之母債務，與王男相約談判時，持改造手槍威嚇王男，卻沒想到被王男與朋友共3人打趴，頭破血流且肋骨斷了3根，槍彈還掉落地上，王男等3人辯稱是正當防衛，台中地檢署卻認為3人不是只有攻擊吳男持槍的手，而是在手槍掉落後，繼續毆打吳男頭部等部位，是報復性的反擊之舉，依傷害罪起訴，持槍威嚇反被打趴的吳男，還嘴硬反嗆「你是天公子，沒有被開槍打死，真的很好運」，依據違反槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

判決書指出，吳男（52歲）在今年3月10日深夜，相約王男（30歲）談判債務，王男請來姚姓（33歲）與童姓（20歲）男子助陣，吳男抵達中市沙鹿區的青山公園時，掏出改造手槍對王男作勢射擊，不料，卻被王男等3人圍毆，吳男手槍被打掉，被3人打得胸骨骨折、肋骨斷3根、右尺骨骨幹移位，傷得相當慘，不過，吳男事後與王男洽商和解時，仍嘴硬說，「你是天公子，沒有被開槍打死，真的很好運」。

王男等3人辯稱，吳男亮槍後，他們基於正當防衛而奪槍，檢方卻認為，吳男的侵害已經過去，王男等3人仍持續毆打，顯示此為報復性攻擊，已無防衛可言，今天依傷害罪起訴，至於持槍威嚇反被打得很慘的吳男，依違反槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

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