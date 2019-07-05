桃園殺妻剁7塊一審判死 法官：若不判死違背正義

2019-07-05 20:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市男子陳登科去年5月25日在桃園區住家內，因離婚財產分配給付問題，與妻子簡美珠發生爭執，他拿刀揮砍簡美珠頭部後摀住她的口鼻致死，再分屍並用石灰掩蓋屍臭味，後來她們的女兒發現，提著裝有被砍下頭顱的袋子前往派出所報案，震驚社會。桃園地方法院今天依殺人罪嫌等，判處陳登科死刑，褫奪公權終身。

陳登科（68歲）與簡美珠（69歲）1987年結婚、2016年離婚，卻又在2017年8月間登記復婚，法院調查，陳登科認為離婚時，簡美珠答應要給他一半財產，卻始終未履行，而心生不滿。

2018年5月25日上午10點多，陳登科打電話要簡美珠到他的住處，簡美珠抵達後，陳登科因離婚財產分配給付一事，跟簡美珠發生爭執，陳登科就進入廚房拿出料理刀，朝簡美珠頭部揮砍，簡美珠被砍到在地，陳登科再用手摀住簡美珠口鼻致死。

法院調查，陳登科見簡美珠死亡，就將她的遺體拖進浴室，再持料理刀、鐵鎚，將遺體切割成左上肢、右上肢、左小腿、右小腿、下半身軀幹、上半身軀幹、頭頸部等7部位，或裝入塑膠袋、或塞入塑膠整理箱並灑上石灰粉。他還取出遺體內的所有臟器，分別裝入塑膠袋中，放進冰箱最底層的冷凍櫃內或房間內的麻布袋內。

隔天他們的女兒察覺有異，前往陳登科住處找人時，發現裝有異物的袋子，她因懷疑簡美珠已遇害，就提著袋子前往桃園警分局龍安派出所報案，袋子打開看到是簡美珠的頭顱，她當場被嚇傻。

陳登科應訊時，稱簡美珠是被「木頭阿姨」殺的與分屍的，匪夷所思，法院於是函請衛生福利部桃園療養院進行精神心智鑑定，結論是陳登科並沒有「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」與「因精神障礙或其他心智缺陷之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」等情形。

法官認為，陳登科罪證確鑿，已涉犯殺人罪、損壞屍體罪、家庭暴力防治法，因他犯殺人罪，處死刑、褫奪公權終身，另因損壞屍體罪，處有期徒刑5年。應執行死刑，褫奪公權終身。

法官補充，廢除死刑雖已為我國成文法所設定的目標，然目前為止仍是「目標」，陳登科犯案手法兇殘，毫無悔意，沒有值得同情之處，他雖殺害一人，若僅科處無期徒刑，顯不足以評價他兇惡犯罪的罪責，已違背正義，加上他剝奪結褵數十年的配偶生命，重創婚姻與家庭親子制度，讓子女等家屬承受重大悲痛打擊，若未受等值應報，罪刑實難均衡。

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