財產問題喬不攏將妻大卸7塊 狠夫延押2月

2019-02-24 09:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市68歲老翁陳登科，因財產問題喬不攏，涉嫌分屍結縭30年的68歲妻子簡美珠，桃園地檢署去年9月底偵結，依家暴殺人罪嫌起訴陳翁，全案由桃園地院審理中，由於陳登科羈押期今天屆滿，桃園地院法官考量，陳登科所犯為最輕5年以上有期徒刑，且陳翁曾坦承犯行，卻又翻供，加上他有滅證、逃亡之虞，裁定續押2個月。

去年5月25日，陳登科與簡美珠在桃園市桃園區龍安街的住處，因財產分配問題喬不攏雙方起口角，陳翁暴怒，涉嫌持鐵鎚、菜刀狠殺簡婦，並依曾養雞、殺雞經驗，將簡婦大卸7塊，屍塊藏匿在住處，鋪灑石灰粉防止臭味散出，內臟則取出放入冰箱。

桃園法院裁定指出，陳登科因涉犯家暴殺人等案件移送桃園地院審理，經法官訊問後，陳翁雖否認犯行，但依陳翁歷次陳述、證人證詞及起訴書所載，認定陳登科涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕5年以上有期徒刑，且陳翁前後供述不一，並有分屍湮滅證據之舉，有事實足認有湮滅證據之虞，非予羈押，顯難進行追訴，有羈押之必要。

桃園法院法官認為，陳登科確有規避刑罰執行而妨礙追訴、審判程序進行可能性，若予以具保、責付或限制住居將不足以確保追訴、審判或執行程序順利進行，認為羈押原因仍然存在，延長陳登科羈押期2月。

陳登科從去年5月移送桃園地檢署後即被收押，去年9月檢方將他起訴並移審桃園地院，至今已被收押將近9個月。

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