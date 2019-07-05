控設計師瞞婚3年變小三 女反遭元配提告誹謗

2019-07-05 13:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕陶姓知名室內設計師，6年前與楊姓女子交往同居，期間楊女為他墮胎2次，後來才知他3年前瞞著她，與另名女子結婚生小孩，楊女隔1年多才知情，一度輕生，事後雙方衍生多起官司，就連陶妻也加入戰局，提自訴認為楊女對媒體爆料及在YouTube發布影片的指控內容不實，怒告楊女加重誹謗罪，新北地院調查，楊女未有指摘陶妻之意，陶妻提告斷章取義，網友負面留言也與楊女無關，判楊女勝訴，可上訴。

而楊女向陶男提告求償100萬元，陶男拒賠，主張交往時已為她花了200多萬元，台北地院一審去年10月判陶應賠60萬元，高等法院二審上月改判賠40萬元確定。

去年3月，楊女接受媒體採訪，指控陶男瞞婚、劈腿，陶妻不滿認為楊女透過媒體及YouTube，發布「看那些LINE對話，真的很有『設計感』」、「同居3 年竟成小三，怒告感情『設計師』」為標題的報導及影片，指稱：「說他老婆已經知道我很久了，說為了我好，要我就跟他分手，乖乖跟他分手。」、「然後到了現在，你反而要告我通姦。」等不實內容，更在法庭上指她可容忍多女共事一夫，再提告通姦罪達到以刑

逼民求償鉅額目的，認為名譽、人格及社會評價遭到貶抑，因此提出自訴。

楊女說，無法唆使媒體報導這件事，也沒有在YouTube 上留言，只是以一個相關事件受害人的身分接受記者的訪問，說出個人的親身遭遇，並沒有任何不實的指控，採訪中也沒有提到陶妻的名字，看到報導而提出意見的網友，也不是我可以唆使的。

法官勘查報導及YouTube影片內容，認為提告內容屬陶妻自行申衍楊女說法，並無所據，網友留言評論也難認與楊女有關，因此判陶妻敗訴。

今年1月，陶妻又追加提告指控楊女PO文揶揄她養小白臉，導致網友留言辱罵「標準的最毒婦人心」、「垃圾設計師夫妻」等語，已侮辱她名譽，但因陶妻自承去年4月就已知情，因已逾6個月告訴期，此部分公訴不受理。

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