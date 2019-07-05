掉不停！大廈外牆磁磚脫落 民驚：好像打馬賽克

2019-07-05 11:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市一棟住戶多達248戶的公寓大廈，外牆磁磚從20年前起即開始脫落，近年來更加嚴重，大樓四面外牆有如「打馬賽克」般，由於拉皮維修費用每戶須負擔6萬元，總金額高達1500萬元至2千萬元之間，住戶意見不一，管委會耗資數十萬元在大樓四周裝設防護網，以免磁磚掉落砸傷人。管委會指出，將待維修資金籌足後立即展開維修。

該大廈管委會總幹事表示，該棟大樓在1994年興建完成共有248戶，還是以鋼骨結構興建的大樓，20年前起外牆磁磚開始脫落，近5、6年來掉落情形更加嚴重，所幸都未砸傷人，原欲進行大樓拉皮維修工程，評估每戶須負擔約6萬元，但住戶意見不一，管委會先行耗資數十萬元在大樓四周的3、4樓間搭設防護網，避免磁磚脫落砸傷人。

管委會還在一樓張貼公告，表示該社區建物已有相當時日，委員會已善盡維護之責，唯恐外牆磁磚因物理作用、熱脹冷縮等因素，導致磁磚脫落等情形，特別提醒住戶、行人務必遠離磁磚或壁沿，以免磁磚脫落砸傷行人等意外。

附近民眾表示，整棟大樓磁磚不斷脫落，外觀有如「打馬賽克」般凌亂，還有民眾說看上去就像「電腦磁碟重組」畫面，但也有民眾認為，現在只是磁磚沒有砸到人，萬一砸到人，後果恐不堪設想。不過有住戶不以為意說，該棟大樓是以鋼骨結構興建，磁磚脫落只是影響美觀，且已有搭設防護網，並不影響整體安全，因此應無重新拉皮維修的必要。

日前該大樓管委會再度邀集社區住戶開會，討論共籌資金針對大樓外牆重新拉皮維修議案，惟住戶對於每戶須出資6萬元一事，仍然意見不一。管委會總幹事表示，他們會從住戶每月的管理費中撥補部分費用，作為外牆維修基金，只要費用一補足即展開施工拉皮維修。

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