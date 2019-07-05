「龜速」上路！25公分烏龜 高市機車道爬行

〔記者洪定宏／高雄報導〕一隻來源不明、長約25公分的烏龜，在高雄物產館旁的機車到爬行，巡邏員警發現，想起多年前曾有機車壓到烏龜，導致騎士摔倒受傷，趕緊抓起牠，移至鄰近池塘。
高雄市左營派出所警員徐偉仁與余珉蕙，6月27中午約12點15分，巡邏行經左營區翠華路，於北向南靠近高雄物產館的機車道轉彎處，看到一隻烏龜慢速爬行。
由於多年前曾有民眾騎機車壓到烏龜而摔車受傷，員警立刻停車，抓起烏龜查看，目測長約25公分，將牠移至鄰近池塘，避免發生交通事故。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者洪定宏／高雄報導〕一隻來源不明、長約25公分的烏龜，在高雄物產館旁的機車到爬行，巡邏員警發現，想起多年前曾有機車壓到烏龜，導致騎士摔倒受傷，趕緊抓起牠，移至鄰近池塘。
高雄市左營派出所警員徐偉仁與余珉蕙，6月27中午約12點15分，巡邏行經左營區翠華路，於北向南靠近高雄物產館的機車道轉彎處，看到一隻烏龜慢速爬行。
由於多年前曾有民眾騎機車壓到烏龜而摔車受傷，員警立刻停車，抓起烏龜查看，目測長約25公分，將牠移至鄰近池塘，避免發生交通事故。