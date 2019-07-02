酒駕新制上路首日 台東抓2件

2019-07-02 12:28

［記者陳賢義／台東報導］「18萬ㄋㄟ！嚇死人了。」7日1日酒駕新制全台同步上路，警方擴大臨檢，就連荖葉園周遭農路也不放過，台東首日抓2件，1起超標、1人未達0.25毫克，均受罰；警方取締酒駕大動員，大清晨就出動，採荖葉工嚇破膽，保力達全收起，忍不住怨嘆疲勞難消除，貪杯喝一口可能就淪為警察的「業績」，錢難賺。

台東警方昨起展開為期3天擴大酒駕取締，定點攔查和機動巡邏攔檢，布下天羅地網，拒測18萬元的高價，而且逐次倍數累加，嚇壞許多貪杯客，紛請親友接送，或搭乘計程車和白牌，白牌生意因而倍增，有駕駛一整晚就得出勤10餘次。但也有人心存僥倖，新制上路首日，就有2名汽機車駕駛不信邪，酒後上路被攔測，過標1人被依公共危險罪嫌移送，未超過0.25毫克的騎士也被裁罰，荷包失血。

「工作累了，喝個保力達也心驚驚！」採荖葉工茹姐搖嘆，每天清晨3、4點就要起床，張羅好家人的早餐後，立馬直奔荖葉園工作，第一波趕在日頭還沒有高掛時採完，短暫休息片刻總會喝個1、2杯保力達提神醒腦，以往都未曾在清晨時看見巡邏警車，新路上路赫見，還不停的在農園周遭打轉，彷彿隨時都會下車攔查，嚇得她和其他工人都不敢喝，畢竟採荖葉賺的是「甘苦錢」，拱手繳國庫，得不償失，但清晨見警也太誇張了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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