酒駕重罰新法上路 高市開出全國首張拒酒測18萬罰單

2019-07-02 10:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕酒駕加重處罰新法上路，全國進入3天大執法首日，高市警局就開出全國首張拒測18萬元罰單，新興分局攔檢機車林姓男騎士，發現全身酒氣，要求酒測被拒，吃下全國首張拒酒測罰單，另有乘客抱僥倖心態，呂姓男子搭坐酒駕男機車，被依新法「同車乘客連坐處罰」領了紅單，可處600元至3000元罰款。

交通大隊今天公布昨晚首日全國大執法成果，顯示還有民眾僥倖心態，甚至不清楚重罰的新法上路，高市警方展開「取締酒後駕車封閉式路檢」大執法專案，動員執行取締酒後駕車警力數達上千人，共取締酒後駕車37件，其中機車30件、汽車7件，移送公共危險罪有汽車駕駛3人、機車騎士26人，共計29人。

酒測値未達公共危險罪，仍因酒後駕車舉發共8件，包括汽車4件、機車4件，此外，拒絕接受酒測多達6人，包括機車騎士2人、汽車駕駛3人、單車騎士1人，另針對不勸代駕或搭小黃，仍和酒駕者同車乘客連坐3件。

警方表示，處罰酒後駕車新制針對酒駕「拒測」罰鍰，從原來9萬元加倍提高到18萬元，第2次拒測再犯罰36萬元，第3次以上按次加罰18萬元，採「無上限」累加罰鍰，新興分局在七賢二路與自立一路口攔查疑似酒駕的騎士林男被拒，警方開出全國首張新制上路的「18萬元拒測舉發單」，呼籲民眾愛惜自己和別人，千萬不可酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法