高市警深夜「封閉式路檢」因應新法 取締1人酒駕

2019-07-02 00:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕7月1日加重酒駕罰則新制上路，高市警局今晚起，連續3天採取「封閉式路檢」取締酒駕大執法，並對酒駕同車乘客進行連坐處罰，一旦有民眾酒駕再犯、拒檢（測），以及再犯致人重傷或死亡得沒入車輛，1日深夜仍取締1件酒駕案，酒測値高達0.41，警方呼籲駕駛人勿存僥倖心態。

警方表示，1日起酒駕新制上路，已將機車與汽車分流處理，汽車提高罰金3萬元到12萬元，機車酒駕罰金維持1萬5千元到9萬元，累犯吊銷駕照且3年內不得考領；另針對酒駕「拒測」罰金部分，也從原來的9萬元提高到18萬元，第2次拒測再犯者，重罰36萬元，第3次以上按次加罰18萬元，採「無上限」累加罰鍰。

交通大隊1日深夜10點半，選定多處路口進行「封閉式路檢」，全面大執法取締酒駕，若查獲再犯酒駕或拒檢拒測，以及再犯致人重傷或死亡得沒入車輛，酒駕肇事致人於重傷、致死的刑度加重，致人重傷處3年以上、10年以下，致死者5年以上或無期徒刑，酒駕酒測値若超過0.25，同車18歲以上的乘客，必須連坐處以600至3000元罰款。

高市警局將防制酒後駕車列入執法重點工作，從1日至3日連續3天不定期於日、夜間展開「取締酒後駕車封閉式路檢」大執法，以嚇阻民眾僥倖心理，交通警察大隊更要求各分局針對易發生酒駕熱點加強取締，落實「區域聯防」機制，提高執法強度及頻率。

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