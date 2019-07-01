不信邪！酒駕新法上路才40分鐘 台中第1張拒測罰單開出

2019-07-01 20:11

〔記者許國楨／台中報導〕酒駕新法今天開始實施，但還是有民眾不信邪!1名大叔在今天凌晨零時新法上路的40分鐘就被警方查獲，儘管他也知道拒測從原本的9萬翻倍提高到18萬，仍堅持拒絕接受酒測被警方直接開出台中第1張拒測罰單，3小時後1名騎士則是酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。

酒駕新法7月1日起上路，台中市警局配合全國警方同步規劃，自今天凌晨零時開始連續3日酒駕大執法，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，同時藉由勤務執行讓市民知悉酒駕新制上路，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，貫徹「酒駕零容忍」執法決心。

期間1名中年大叔零時40分許開車行經南屯區干城街，被警方發現任意變換車道未打方向燈攔查時，員警見他滿臉潮紅且身上散發濃濃酒味，研判酒後駕車要求酒測，問他，「你知道酒駕新法開始了嗎?」大叔點頭如搗蒜說，「我知道錯了」，但堅決拒測，警方隨即依新法開出台中第1張18萬元的拒測罰單。

警方表示，按新修正的道路交通管理處罰條例中，只要拒測就罰18萬當場扣車，同時吊銷駕照，3年內不得考領，拒測再犯第2次罰36萬，若是拒測第3次以上，按次加罰18萬，且只要拒測再犯就吊銷駕照，5年內不得考領，呼籲民眾千萬不要酒駕，跟荷包過不去。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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