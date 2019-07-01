移民署「擴大自行到案專案」結束 共查處2萬多名非法外來人口

2019-07-01 21:38

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署為了加強查處國內失聯移工，今年1月1日至6月30日推動「擴大自行到案專案」，專案期間總共查處非法外來人口25967人、非法雇主1023人、非法仲介192人。移民署說，今天凌晨0時起專案結束，移民署除了將持續查處，也已推動修改入出國及移民法，未來將加重「外來人口逾期」相關罰則。

移民署指出，此次專案為一次性，除了加強查處失聯移工，非法雇主、仲介也是重點目標。專案期間查處非法外來人口25967人、非法雇主1023人、非法仲介192人，查處非法外來人口成效較去年同期增加68%；查處非法雇主及非法仲介人數亦較去年同期分別增加59%及46%。

專案結束後，移民署仍將持續加強外來人口管理工作，移民署已推動修改入出國及移民法，修正「提高逾期停（居）留外來人口逾期罰鍰額度」，並增訂「容留、媒介外來人口在臺從事與許可停（居）留原因不符之不法活動」以及「容留、運送、藏匿或隱避逾期者」等罰則，相關作業已進入法制程序。

移民署還說，擴大自行到案專案期間，移民署共協助17092位自行到案的移工及外僑順利返鄉，結束在台無合法身分的困境。移民署未來也會落實嚴罰非法雇主、仲介，減少外籍移工在台失聯誘因，以整體降低失聯移工在台人數。

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