新三寶又來…恍神賓士男違停 警察敲窗突暴衝

2019-07-01 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年輕人開賓士車違規併排停車被檢舉，警方到場敲車窗示意駛離時，駕駛疑恍神突暴衝，連撞3輛停放路旁停車格內的自小客才停住，警方迅速趕趕到以為駕駛做賊心虛立即將他揪出，經清查身分及賓士車沒有問題才讓他自行就醫，但過程仍讓直擊民眾嚇了一大跳直說，還以為在抓要犯。

這起事故發生在今天接近中午，台中市第五分局水湳派出所接獲民眾檢舉，一輛黑色賓士車違規併排在中清路、大連路口，由於中清路的交通流量相當大，此舉已影響車流順暢；警方獲報立即趕往先鳴警示燈再拍敲賓士車車窗，準備示意駕駛立即駛離，未料駕駛連車窗都沒搖下就逕自往前緩緩開走。

只是接下來的情況令人匪夷所思，該名駕駛可能是太緊張加上恍神，車子駛經路口後不到100公尺，竟往市議員賴順仁服務處前方的停車格暴衝，只見賓士車從2輛自小客中間撞去，造成第1輛的前保險桿被擦撞掉落，第2輛的左後車身則是被猛烈撞擊後，瞬間位移撞上前方黑色休旅車，還造成店家水管破裂水花噴濺，現場頓時一片狼藉。

警方隨後趕到立即打開車門揪出一臉精神不濟、年約20多歲的肇事年輕人，直擊民眾議論紛紛，還以為警方在抓通緝要犯；警方經清查身分及賓士車都沒有問題，同時叫來救護車讓他自行就醫，至於事故原因及相關責任歸屬正由警方鑑定釐清中。

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