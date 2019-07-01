失智翁雨中迷途 警方人臉辨識系統助找家

2019-07-01 12:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕日前連日大雨，苗栗縣79歲陳姓失智老翁獨自外出，在竹南鎮撐著傘到處徘徊，附近居民擔心陳翁安危先將他帶進住處，並通報警方；竹南分局竹南派出所警員賴韋辰、彭皓到場發現陳翁身體淋濕，不記得住處，幸好透過M-POLICE人臉辨識系統幫老翁找到戶籍資料，立即以巡邏車護送回家，也讓焦急的家屬鬆一口氣。

竹南警方表示，日前晚間接獲民眾報案，稱一名老翁在大雨滂沱中於竹南鎮勤興街78巷附近徘徊，疑似迷路，已先由熱心民眾接至住家內躲雨，警方也立即到場處理。

警方先確認老翁身體無恙，僅稍微淋濕，但因失智只記得自己名字，年紀、住處皆無法回答，眾人束手無策，所幸警方利用M-POLICE人臉辨識系統，查出陳翁住在頭份市蘆竹里，立即與家屬取得聯繫，並以巡邏車將他安全護送回家。

陳翁妻子看到失聯的丈夫大鬆一口氣，向警方表示陳翁常趁家人不注意離家，當日外面下大雨，又無法聯繫上他，家人焦急如熱鍋上的螞蟻，唯恐陳翁發生意外，所幸警方及熱心民眾協助，讓他能安全回家，感激之情無法言喻。

警方也提醒民眾，多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況，並配戴「愛心手鍊」，若不慎走失時，警察尋獲時可立即通知家人帶回團圓。

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