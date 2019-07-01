茉莉花茶不香退不了貨 花壇業者氣炸指控遭仿冒詐騙

2019-07-01 12:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕繼苦茶油之後，又見詐騙網頁，這次換成美麗的茉莉花，更自稱是來自茉莉花的故鄉的花壇子弟，讓在地業者都氣炸了！

彰化花壇老茶廠的銨麒企業的業者顧敦元表示，因為接獲來自花蓮民眾的電話，自稱上網買了茉莉花茶，但因為花又不香，想要退貨，卻又找不到電話、地址、商號，只知出貨點為桃園，他跟對方強調，老店就在花壇，不可能從桃園出貨。

顧敦元說，他後來找到詐騙網頁，發現許多資料、圖片、照片都是直接盜用銨麒企業的簡介資料，連他老婆、媽媽在簡介中的照片，詐騙網頁直接複製貼上，尤其詐騙網頁還自稱是花壇子弟，更可惡！

除了銨麒企業簡介被盜圖，連電視台介紹花壇鄉農會茉莉花產業的影片，也被截圖盜用；對此，花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，將不排除採取法律途徑，無毒茉莉花市價約為一般茉莉花的4到5倍。

由於詐騙網頁自稱所賣的茉莉花都是無毒的自然農法，售價是3包合計300公克賣1180元，但花壇鄉農會強調，無毒茉莉花售價是18公克賣300元，兩者價差就相差4倍以上。

彰化縣政府消保官林秀蓮表示，這種網路上的一頁式詐騙，如果涉及盜用照片，就可能涉及刑法的 著作權，如果有廣告不實時，就可能涉及食品安全管理法，可罰4萬到400萬；如果是低廉商品卻假裝高級品來賣，就可能涉及詐術，違法刑法上的詐欺罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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