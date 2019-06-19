花壇無毒茉莉花當食材 華航慕名取經

2019-06-19 18:15

〔記者湯世名／彰化報導〕近年來有機食材當道，國內最大宗產地的彰化縣花壇鄉茉莉花，也在花壇鄉農會將產業轉型為無農藥的友善栽培法，打開全台知名度，包括日本、東南亞等國企業都組團前來取經，負責桃園國際機場中華航空餐點的華膳空廚公司，最近還專程前來實施主管教育訓練，對於農會將茉莉花產業轉型為精緻農業的成功大開眼界，農會對產業的熱情與食材品質的要求，值得該公司效法。

華膳空廚公司為華航與太古集團共同投資成立，每天可製作約4萬5000份空中餐點，提供150個航班餐勤服務，該公司素來慕名花壇鄉農會在茉莉花產業上的成功，因此今年主管教育訓練課程，特地挑選花壇鄉來進行5梯次共150人的食農體驗。

這項食農體驗課程，包括有茉莉花壇夢想館導覽、無毒茉莉花茶製作、茉莉品茗、茉莉點心DIY、自然生態與環境教育及參觀稻米製作過程等，課程內容豐富，農會生產的各種茉莉花相關產品，更令參訪人員直呼：「創意十足！」

帶隊的華膳空廚公司總經理安隆祺說，他們此行目的，除了參訪以老廠房改建而成的茉莉花壇夢想館，了解產業轉型的成功之道，近年來食安備受國人重視，因此他們希望往後在空廚食材上的選擇，都能使用在地的友善食材，花壇友善栽培的茉莉花產業，與他們的理念不謀而合。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，該鄉友善栽培的茉莉花田面積不斷擴張，食安意識抬頭，讓該鄉茉莉花友善栽培打開全國知名度，獲得相關企業在選擇食材上的重視，更有五星級飯店購買農會茉莉花作料理，「茉莉花革命」的成功，要歸功於花農與農會的緊密合作，茉莉花產品多元發展，獲得消費市場認同，花農們也開創事業第二春，打響茉莉花故鄉的名號。

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