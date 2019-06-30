倒車撞上路旁車子秒開溜 三寶大媽：不知撞車

2019-06-30 13:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市甘姓市民將車子停放住處前巷子無端遭撞氣的報案，警方根據車號以車追人通知肇事的張姓大媽到案說明，她表示當晚看完醫生準備回家，不知道有碰撞到他車，但警方從監視器發現，張女倒車不慎撞上甘男愛車後，撞擊力道讓車身劇烈晃動，她卻隨即切換前進檔駛離，說詞實在讓人難以信服。

甘姓車主日前向第三分局交通分隊報案，表示將愛車停在南區忠明南路住家巷子前，當天從自家監視器發現，有輛車子倒車撞上愛車，卻沒有停留處理就直接離去，希望警方揪出肇事者好向對方求償，警方獲報立即調閱監視器很快掌握相關車牌號碼，請59歲的張姓女駕駛到案說明。

張女說，當時身體不舒服看完醫生欲返家時，發現自家前方路段正在施工，因此她才想沿著原路倒車出去，不知道有碰撞他車；但警方從監視器發現，張女在事故地點倒車不慎撞上甘男愛車後，撞擊力道還讓車身劇烈晃動，張女卻隨即切換前進檔駛離。

而她事後卻稱不知道有肇事，實在讓人難以信服，且倘若真的不知道發生碰撞，理應會繼續倒車，而非發現有「障礙物」後換成前進檔直接離開，警方不採信張女說詞，依規定舉發。

分隊長蔡興邦表示，張女倒車因故撞上路旁車輛，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，將針對張女逃逸行為依規定舉發。

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