白河青春盃3對3籃賽 高男台南B奪冠

2019-06-30 12:05

〔記者王涵平／台南報導〕白河分局「青春盃暨校園反毒—少年3對3籃球賽」熱力開打，26隊78人參賽，各組前3名將代表分局參加7月13日總決賽。

白河分局暑期保護青少年青春專案活動3對3籃球賽」，在國立白河商工活動中心開打，分高男、國男、高女、國女等4組共26隊78人。

參賽選手個個拚勁十足，傳球、補防、走位動作敏捷，比球技之外，參賽隊名設計也別出心裁創意十足詼諧有趣，如「明真碳科男」、「老司機」、「毋湯的女神經病」等。

白河分局長斯儀仙指出，呼籲培養少年從事正當休閒活動，徹底將毒品逐出校園，高男組第一名：台南B、第二名：買一百摸兩粒、第三名：台南A。國男組第一名：LA、第二名：分秒必爭B、第三名：94安餒。女子組第一名：哈比人、第二名：湊數的、第三名：毋湯的女神經病。

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