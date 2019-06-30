村民「恨它入骨」！二林、芳苑「測速照相」冠軍是這根柴…

2019-06-30 10:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉斗苑路與路平路口，本月新設1根測速照相機，由於它被樹林、電線桿遮住，許多駕駛人不查被而照，才剛開張就就躍升為二林、芳苑地區「測速冠軍」，被稱為「政府的搖錢樹」，網友用周星馳電影的台詞封它為「我恨一根柴」。

當地謝姓村民說，只要一入夜，這根「我恨一根柴」就「閃閃發亮」，1張罰單都是1600元起跳，他們村裡有人一天被拍3張，繳了4800元，「恨它入骨」，因此才稱它為「我恨一根柴」。

記者今實地走訪該測速器，它位於斗苑路、路平路口，從芳苑往二林的方向，該位置近芳苑工業區入口，距離還有500公尺。

該測速器的旁邊有一雜木林，雜木林會檔住測速器，讓駕駛人不察續踩油門，惟提醒駕駛人的「前有測速照相」的標誌並未被樹林遮住，所以該測速器雖被樹林遮住仍屬合法。

謝姓民眾表示，他們村裡會那麼多人被拍，主因它位於路口，以為它只拍「闖紅燈」及「紅燈壓線」，殊不知它竟還拍超速，此外，該路段筆直寬敞，有四線道，但速限60公里，實在太低，「受災戶」頻傳。

警方表示，該處道路筆直寬敞，駕駛人至此都會加速，加上該處為當地後寮村出入的路口，經常發生車主車速過快撞到村民的意外，警方拍會在此設測速照相取締。

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