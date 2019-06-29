網銀「隱藏版功能」可取消購物訂單？空姐遭詐3萬元

2019-06-29 15:28

〔記者邱俊福／台北報導〕北市1名34歲林姓空姐，今年4月間接到詐騙電話，誆稱她購買的營養品，因內部疏失，重複刷卡，網路銀行的「隱藏版功能」可取消扣款，藉以誘騙她進入網路銀行依指示操作，短短10分鐘被騙走3萬元，憤而報警，刑事局預防科呼籲民眾多小心。

預防科表示，今年4月間，北市1名34歲林姓空姐在網路賣場刷卡購買1千多元的營養品，事隔兩個月卻突然接到假冒賣場工作人員的詐騙電話，表示因內部作業疏失，誤把林女身分設成經銷商，將自動重複刷卡下單10次。

接著另名歹徒假冒銀行專員來電，誆稱只要按照指示登入網路銀行，在匯款頁面輸入「啟動代碼」就可開啟「隱藏版功能」取消扣款，否則訂單一旦成立中途均無法取消，事後還需本人親自臨櫃申請退款，林女因近日飛航任務繁忙急著解決問題，便按照對方指示操作，短短10分鐘被騙走3萬元。

預防科指出，「解除分期扣款」詐騙手法是多年不敗老梗，歹徒盜取民眾網路交易個資後，假冒電商及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話藉此取信被害人，接著誆稱內部作業疏失導致訂單出錯，如不立刻處理將重複扣款，事後申請退費曠日廢時，利用民眾怕麻煩的心理詐財得逞。

詐騙集團除了誘導被害人操作ATM轉帳外，近年更續發展出「購買遊戲點數」、「領現金到存款機無摺存款」、「超商代碼繳費」、「操作網路銀行轉帳」等多元手法，民眾需小心上當。

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