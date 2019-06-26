侯昌明夫妻照片遭盜用報案卻「零進度」？轄區分局說話了

2019-06-26 19:29

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人侯昌明及其妻子曾雅蘭，日前照片疑似被詐騙集團盜用，昨日曾雅蘭上節目時，痛批北市警方辦案不夠積極，報案4次仍然「零進度」；今日轄區內湖分局也做出回應，分局表示，是因為涉案的網站網址及ip都在國外，追查時間較長，絕非辦案不積極或故意延宕。

據了解，曾雅蘭於5月31日前往轄區康寧派出所報案，曾向警方表示她與侯的照片，遭到詐騙集團盜用，拿來當賣鞋子、服飾的「代言人」，不少被害人上當後，向他們追討損失，甚至在兩人報警後，詐騙集團還囂張的把他們報案時的新聞畫面截下，重製成販賣圖，讓曾「氣到失眠」。

內湖分局指出，近期臉書、Line及各大網路平臺上出現許多一頁式網路購物廣告，因為商品價格比市價低了好幾倍，或是盜用名人圖片佯稱代言或推薦，許多網購族因而下標購買，收到貨品後才發現與網頁所刊登的東西根本不符，驚覺受騙上當，警方也呼籲受騙買家向警方報案提供偵辦線索。

警方提醒，網路上充斥許多詐騙陷阱，網購時不要因貪圖便宜而利用臉書或LINE私下交易，以免匯出款項卻沒拿到貨品，建議在具有第三方支付的網購平臺下標，利用第三方支付機制，確認貨品沒有問題再付款，並選擇評價良好、具有實體店面的賣家，交易安全才有保障。

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