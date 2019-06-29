狠詐鄰居近百萬！單親媽裝可憐沒用 法官這樣判…

2019-06-29 00:28

〔記者楊國文／台北報導〕有詐欺等多項前科的陳姓單親媽媽，需錢孔急，竟將歪腦筋動到鄰居林姓男子身上，騙得97萬多元；陳女被查獲後，以母親罹病恐無人照顧等理由請求輕判，但高等法院不採信，依詐欺罪判她11月徒刑應入獄，未扣案犯罪所得87萬2000元應沒收，全案定讞。

判決指出，家住新北市五股區的陳女，有詐欺、侵占、竊盜、偽造文書等前科，經濟情況不佳，歪腦筋動到林姓鄰居身上，前年6月26日以LINE暱稱「如如」帳號，傳訊息給林男，佯稱有辦法以低價向手機供應商購得知名廠牌手機，詢問林男是否有意願囤貨？

林男不疑有詐，回說有意願，陳女見他上鈎，改假冒不知情的男友黃男身分，LINE訊息給林男，佯稱是手機供應商，手機存貨不多，要求儘速匯付貨款、下單，林男同意購買10支手機，共匯了12萬3千元到陳女帳戶。

陳女食髓知味，6月27、28日兩天內，5度以「如如」帳號傳訊息給林男，佯稱有30多支iPhone訂單，急需貨款向手機供應商調貨，但存款不足，想向他借款，到時候每支手機分給他1500元利潤。林男受騙，5次匯款給陳女，金額從11萬5千元至25萬6千元不等，共97萬2千元。

不過陳女始終沒還錢，也未交付手機，林男才知受騙，對陳女提告。

法院審理時，陳女向法官求情說，母親罹患精神分裂症，需要人照顧，加上很久沒有探視女兒，怕前夫會因為她的官司問題，停止她對女兒的親權，而且此案不是她一人幹的，男友黃男也有關，請求從輕量刑。

不過，高院審理認為，陳女連續詐騙林男，且至今僅返還10萬元，黃男則獲不起訴處分，今依詐欺罪判她11月徒刑，未扣案犯罪所得87萬2千元應沒收，全案定讞。

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