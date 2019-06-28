厲害！會辦案也愛讀書 里港分局2警員考上警大

2019-06-28 09:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕太厲害了！不是辦案就是在讀書，屏東縣里港警察分局一口氣有2名警員，考上全國僅10個名額的中央警察大學108年學年度學士班二年制86期交通學系，勇冠全國各警察分局。

上榜的2警分別是鹽埔分駐所警員林育辰、高樹分駐所警員陳建武，分局長楊龍祥說，育辰及陳建武平時工作認真、績效卓越，多次獲得分局工作績優表揚，是同仁典範，盼未來他們都能學以致用，為社會貢獻更多。

警員林育辰101年畢業於警察專科學校31期，7年期間獲記功4次、嘉獎435次、108年1月承辦鹽埔所刑事業務線上查獲各類刑案績效，評核團體成績第1名、108年破獲毒品、竊盜等刑案20件、查獲通緝犯8名。

警員陳建武100年畢業於警察專科學校30期，8年期間獲嘉獎404次、108年2月1日調閱監視器查獲鄭姓竊盜案，獲鄉親一致讚揚、108年5月9日線上查獲邱姓詐欺車手，成功攔阻高樹鄉民受詐騙之新台幣12萬元，優良事蹟經各媒體報導、108年破獲毒品、竊盜案12件、查緝通緝犯5名。二員多次獲得分局工作績優表揚，實屬難得。

里港警分局長楊龍祥表示，讀書是打開智慧之門的鑰匙，更是求取知識最重要的來源，因此，他極力推動讀書風氣，鼓勵員警勤餘、休假期間多讀書多運動，並激勵基層員警報名參加中央警察大學二技、研究所等考試，更上一層樓。

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