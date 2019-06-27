藐視法律！14年酒駕6次 醉男終於判入監

2019-06-27 21:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子從2004年至2017年間犯下酒駕5次，最誇張的是在2008年，短短3不到3個月，他兩度酒駕且兩次都出車禍，2017年8月他又犯下第五次酒駕，法院判刑6月，可易科罰金18萬元，不料，還不到1年，他又於去年第六度酒駕，而且出車禍差點撞死，住進加護病房倖免於難，他卻辯稱說，自己並無酗酒，而是思念亡妻心情鬱悶而借酒消愁，聲明輕判免入獄，法官卻認為這不是酒駕的藉口，李男藐視法律規範、不能再輕縱，依公共危險罪判他入獄7個月確定。

判決書指出，李男之前的5次酒駕記錄，依序是2004年8月被警察攔檢，法院判拘役50日，易科罰金5萬元，第二次是2008年9月，他酒駕撞車肇事，法院判刑4月，易科罰金12萬元，事隔不到3個月，他又於同年12月酒後駕駛小客車肇事，法院對他的第三次酒駕（第二次車禍肇事），同樣判刑4月，易科罰金12萬元。

2010年4月1日愚人節，李男第四次酒駕被攔查，法院判刑6月，易科罰金18萬元，2017年8月他又第五次酒駕被攔檢，法院也是判6月，易科罰金18萬元，他繳納共65萬元罰金，並沒有入獄。

翌年（2018年）6月21日傍晚，李男酒後騎機車於中市沙鹿區，與徐姓男子駕駛的汽車相撞，徐男未受傷，李男卻撞得很慘，一度命危進入加護病房，觀察17天後轉入普通病房，又住了48天才出院，對於第六次酒駕（第三次肇事），台中地院認為「不宜再予輕縱」，判刑7個月，必須入獄。

李男上訴二審，宣稱自己並無酗酒惡習，而是妻子在2018年3月過世，他思念亡妻，心情鬱悶而飲酒，另外，他的健康差，車禍再加上罹患癌症手術，體重僅剩40多公斤，躺在醫院兩個月（65天），等於是坐牢兩個月，聲明輕判徒刑6月，讓他可繳納罰金免入獄，二審法官卻認為，思念愛妻並非酒駕的理由，據此維持原判，必須蹲苦窯7個月，全案確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中市李姓男子14年酒駕6次 終於被判入監。酒測臨檢示意圖。（資料照）

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