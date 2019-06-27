「不得再打韓」 以蔡英文名義發假函被起訴

2019-06-27 16:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕熱衷政治的王姓男子，於去年九合一大選前，仿照民進黨函文格式，利用電腦繪圖軟體製作「黨公職人員不得再打韓國瑜」的函文，更指避免缺電問題持續延燒，「棄保桃園（鄭文燦）、台中（林佳龍）」，並電腦截圖主席蔡英文印章，以「民『王』進步黨中央黨部主席蔡英文」名義發文，將此偽造的函文張貼在個人臉書上，致使網友信以為真提出質疑，新北地檢署今依涉犯偽造文書罪起訴王男。

去年10月19日，王男利用Adobe Photoshop繪圖軟體，仿照民進黨函文格式，製作「民王進步黨中央黨部函」、「主旨：中央執政才符合本黨最大的利益，故有時不得不操作棄保」、「說明：一、為免韓國瑜高票落選、轉而挾高人氣競選總統，造成本黨2020總統大選時不必要的困擾；即日起，黨公職人員不得再打韓國瑜」、「二、為免缺電問題持續延燒，造成本黨2020總統大選時的損傷：桃園地區棄鄭文燦保陳學聖、台中地區棄林佳龍保盧秀燕」等內容的函文，並電腦截圖原函文的「主席蔡英文」、「秘書長洪耀福決行」的印文，並將假的民進黨函文張貼在個人臉書，調查局發現後將王男移送法辦。

庭訊時，王男坦承犯行，供稱因看到民進黨的高雄市選舉公文，以反併吞，反介入的方式來抹黑國民黨，所以才想製作一張KUSO的公文，因此發文有特別註明，函文上與民進黨真正函文有4個不同之處，但因確實有網友在其貼文下留言：「這是真的，還是後製的？」、「不打韓國瑜棄保桃園台中真的假的？」等語，足認函文確實令人誤信，今依偽造文書罪嫌將王男起訴，而涉嫌選罷法意圖使人不當選部分則處分不起訴。

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