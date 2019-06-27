不是行車糾紛…下班警與暖男神救援路倒嬤

2019-06-27 15:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年近8旬阿嬤夜間外出散步不慎路倒受傷，剛下班警員周文彬開車行經發現唯恐該路段昏暗視線不佳發生追撞意外，立即將車輛移至阿嬤後方戒護，此時一名民間搜救隊男子也加入救護行列，兩人發現阿嬤頭部有明顯傷痕，立即通報119救護車及警方前來協助，讓阿嬤家屬感謝不已。

台中市第六分局永福所當晚7點多接獲多位民眾報案，表示國安二路上有兩輛未熄火車輛一前一後停放路中央，兩名男子圍繞一名老婦疑似糾紛，警員林弘恩、黃俞婷火速趕往處理時赫然發現一個熟悉的身影，原來是已經下班準備返家的該所同仁周文彬，與一名擔任民間搜救隊的民眾，兩人一起在旁戒護一名年近8旬的阿嬤。

周員表示，下班途中駕車經行國安二路接近福林路口時，發現有一個黑影橫躺路中，職業敏感判斷是路倒民眾，又恐國安二路道路昏暗視線不佳，且阿嬤倒臥地點位於轉彎處，若稍加不慎恐發生追撞意外，立即將車子移至阿嬤後方戒護，此時該名民間搜救隊男子剛好開車從對向駛來，見狀除將車子停在雙黃線並拿出紅藍警示燈加入救護行列。

兩人發現阿嬤頭部有明顯傷痕，隨即通報119救護車及警方前來協助，將阿嬤送往中港澄清醫院救治，事後經詢問醫院得知，78歲的錢姓阿嬤當晚吃過晚餐後外出散步，行經該路段不慎跌倒，導致頭部撞擊路面暈眩倒地，經檢查無大礙已返家休息。

阿嬤清醒後也表示，當天有好心民眾路過幫忙戒護後方來車，家屬得知兩人是下班員警及搜救隊人員，對於他們的熱心頻表達感謝之意。

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