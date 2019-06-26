警界情歌王子獻唱 社區媽媽樂參與治安會議

2019-06-26 14:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕為強化治安與靠近社區民眾，台北市文山一分局在4樓禮堂舉辦年度「社區治安會議」，由分局長許頌嘉率分局主管共同出席，並邀請各級民代、里長、學校代表及民眾等約200人與會，並由素有情歌王子美稱的原民台常客、偵查佐陳建華自彈自唱，吸引與會民眾上前合唱並爭相合照，為會議揭開序幕。

為充份展現文山區在地的人文特色，特別邀請轄內社區媽媽排舞串場，動感洋溢、活力十足，展現文山區社區營造的亮麗成果，分局長更致贈感謝狀與犯罪預防宣導禮品，為共同維護社區治安努力獻上感謝。

另為因應警政署於6月起啟動之「青春專案」，文山一分局特別與轄內世新大學合作，共同企劃製作反詐騙微電影「大學騙了沒？！」並於會議中首播，影片內容指出年輕人為援交而受指示購買遊戲點數係新型態詐騙行為，精彩的影片獲得滿堂喝采。

最後由五燈獎常勝軍的偵查隊小隊長黃厚嘉高歌「我做你的靠山」，將氣氛炒到最高點，展現警民一家親、齊心掃除毒品、打擊詐騙犯罪，劃下完美句點，也期藉此完整搭起警民溝通橋樑，共同建立健康、無毒、零詐騙的文山社區。

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