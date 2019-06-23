苗栗台三線「重機天堂」 鄉民怒喊滾啦！

2019-06-23 16:17

［記者鄭名翔／苗栗報導］省道台三線苗栗段因道路寬敞、多彎道，被重型機車車友視為富挑戰性的「重機天堂」，常有車隊馳騁其中，但伴隨而來的轟隆噪音卻吵得沿途居民無法安眠，外出也要擔心遭飆速重機撞上，有三灣鄉民更高喊「重機隊滾出苗栗」，呼籲公部門能積極取締，保障居民權益。

苗栗縣警察局交通隊指出，今年1至5月共取締1403件大型重機違規超速；8件違規改裝排氣管；苗縣府環保局也針對噪音問題，上半年安排10場次突襲攔檢，尚未開出罰單。

環保局表示，噪音取締標準是依照大型重機出廠的標準值認定，但許多原廠噪音標準就達90分貝，若遇上一群車隊同行加上山勢地形的共振效果，易使噪音效果更加龐大，雖然每月皆會安排兩次不定期攔查，但因大重機排放噪音皆未超過原廠標準，難以開罰。

環保局強調，依噪音管制法規定，取締須針對單一車輛停止後，催油門達到一定轉速後測量，若違規才可最高開罰3600元，但目前也僅一案初驗不合格，經複驗合格後不予開罰，開罰成效難免與居民感受有落差，但仍會與警政及監理單位維持攔檢機制，阻絕擅自改車個案。

苗栗縣警局長林國清表示，除了每月不定期的聯合攔查勤務外，每天也由頭份、大湖分局針對台三線大重機行經路線規劃路檢勤務，取締違規超速及車體改造等，暑假期間會更加強查察，盼保障居民生活及交通權益。

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