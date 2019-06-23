電擊棒電臉、槌子敲脛骨 惡男挾人討債出狠招 判關1年

2019-06-23 15:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名柳姓男子前年因SIM卡遭溫姓友人借走，並儲值手機遊戲高達2萬餘元，害他違約，決定找溫男出面處理。前年8月11日凌晨，柳男強壓溫男到住處，逼他簽下本票及機車讓渡書，再以電擊棒電臉等方式，要求他找人出來處理款項。基隆地方法院近日審結，依妨害自由罪判處柳男有期徒刑1年，同夥則判7-10個月不等徒刑。

檢警調查，以柳男為首的一行人在基隆地區犯下多起案件，也曾因與人起口角，跑到對方家屬的檳榔攤施放信號彈。此次是因為溫姓被害人，向柳男商借手機SIM上網玩手遊，卻利用電信付費的方式，儲值了2、3萬元台幣到遊戲中購買商品，柳男未即時繳交款項，遭電信公司判定違約，溫男則避不見面，躲在基隆市中正區附近。

前年8月，柳男在超商發現溫男蹤影，立刻連繫其他同夥，前往逮人，將他帶回租住處後，拿出噴燈、電擊棒及開山刀等物品脅迫他簽下本票及機車讓渡書。溫男趁隙逃跑時，卻被逮回，被用電線綁在椅子上，慘遭電擊棒電臉、槌子打小腿脛骨等多項酷刑。溫男不堪遭柳男等人凌虐，向哥哥求援，最後協議支付3萬元，換回溫男的自由。

法官審理後認為，柳男等7人已經觸犯妨害自由罪，判處柳男有期徒刑1年，另6人則分別判7到10個月不等徒刑。另傷害罪部分，因溫男已對凌虐他的加害人撤回告訴，不予受理。

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