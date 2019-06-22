騎士撞反光桿摔車 不幸遭後車輾斃

2019-06-22 17:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕張姓男子昨晚（21日）騎機車行經台64線快速道路板橋江子翠匣道口旁，疑騎錯道切換車道時，撞到分隔道路的反光導桿、水泥護欄摔車，後方開BMW的張姓女子閃避不及撞上，緊急停車報案，消防人員到場時發現，張男遭車輛輾過爆頭，已當場身亡；張妻趕到現場時哀慟逾恆，原要開車去接聚餐的丈夫，未料他自己騎車回家，途中傳出噩耗，檢警將再調查肇事責任歸屬。

這起案件發生在昨晚9點46分，52歲張姓男子騎機車由板橋環河西路四段往中和方向，疑發現誤入台64線匣道口，要將機車切往內側車道時，撞擊反光導桿及水泥護欄倒地，後方張姓女駕駛閃避不及，輾過張男；消防員到場時，發現張男頭顱破裂身亡，交由警方處理。

張男妻子、友人趕到現場，難過得痛哭，張妻說，丈夫聚餐，要去接他回家沒接到，擔心他騎車安危，未料就接到噩耗。張姓女駕駛指稱，當時驚覺前方機車要切入，她緊急剎車，後來感覺到輾過人車，連忙停下，自己也大吃一驚。

警方勘驗，現場為3線車道，事發車道路權屬於自小客以上車輛，警方對死者抽血及對張女酒測，都沒酒精反應，車禍原因與肇責歸屬，仍待進一步鑑定確認。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法