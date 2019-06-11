女子中投公路狂飆害小貨車駕駛爆頭亡 畫面曝光！

2019-06-11 13:22

〔記者陳建志／台中報導〕南投一名邱姓女子（25歲），10日傍晚6點左右，開車行經中投公路烏溪橋上時，自稱為了趕上課超車狂飆，卻在變換車道時撞上蕭姓阿伯（70歲）的小貨車，造成小貨車失控翻覆，蕭男頭顱破裂當場慘死，有民眾將行車記錄器PO上臉書《爆料公社》，網友看到邱女車速飛快還亂竄都痛罵「要死就自己死就好，幹嘛拖累別人」，檢警今天相驗，將邱女依過失致死移送法辦。

南投一名邱姓女子（25歲），昨天傍晚6點左右，從台中走中投公路往南投，行經台中、南投交界的烏溪橋上時，車速飛快從外側車道連切兩個車道到內側車道，接著又從內側車道飆速開往外側車道，疑似車速太快沒抓好距離，直接撞上行駛在中間車道，由70歲蕭姓阿伯駕駛的小貨車，撞擊瞬間碎片四散，小貨車右後方遭高速追撞後失控撞上內側護欄並翻覆，蕭男頭顱破裂慘死，整個過程都被後方車輛的行車記錄器拍到。

有民眾將行車記錄器po上臉書《爆料公社》，網友看到紛紛留言「也開太快」、「這車速至少破百」、「好可怕，開那麼快做啥啦」、「阿伯好無辜...」，對於邱女不顧其他用路人安全的飆速方式大加撻伐。

霧峰交通分隊表示，邱女肇事後酒測並無酒精反應，表示當時趕著去上咖啡課，從行車記錄器發現車速確實很快，但因沒有測速器，無法得知車速，已依法移送法辦。

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