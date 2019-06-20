到看守所裡看書、賞藝文！台東監獄異業結盟

2019-06-20 13:14

［記者王秀亭／台東報導］台東監獄將昔日的台東看守所轉型為矯正藝文展示館，並開放民眾參觀後，今天進一步與台東縣文化處結合，設置「墨客閱讀小棧」，讓民眾欣賞收容人藝文作品外，還有500本好書可看。

台東矯正藝文展示館前身是台東看守所，18年前裁撤後，仍保留當時原貌，為加強民眾對矯正機關了解，轉型為常設場館，揭開昔日看守所樣貌，更長期展示縣內各監所收容人的藝文成果。

台東監獄秘書林有泉表示，台東矯正藝文展示館鄰近台東森林公園、台東原住民文化會館等知名景點，是民眾、遊客休憩好去處，今年迄今已吸引3000人次參觀，為吸引更多參觀人潮，嘗試異業結盟。

台東縣文化處長鍾青柏表示，考量部落、社區學童的閱讀需求，文化處3年前開始與各鄉鎮民宿業合作，在社區、部落設置墨客閱讀小棧，首次在矯正機管所轄的場館設點，是台東市唯一、縣內第16個月閱讀小棧。

林有泉說，台東矯正藝文展示館每週二至日上午9時至下午4時開放參觀，每週一休館，有預約導覽需求者，可至台東監獄網站（http://www.ttp.moj.gov.tw）預約申請。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法