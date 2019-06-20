鼻酸！18歲女救傷患返家遭撞過世 校方親送畢業證書

2019-06-20 12:25

〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！今年甫考上長榮大學護理系的18歲朱姓女生，本月10日在阿羅哈客運重大死傷車禍，趕赴醫院協助搶救傷患，不料返家途中遭撞身亡，家屬萬分悲慟，長榮大學護理系人員今天親自將畢業證書與長榮學生們親手折的紙鶴、卡片送到朱女的靈堂前，其父親在悲傷中收下，對著女兒說：「妳的善心是最近台灣最難得的正面能量，我們全家人都以您為榮！」

今年甫考上長榮大學護理系，在彰化市秀傳醫院當志工的18歲朱姓女學生，10日晚間在彰化縣花壇鄉省道台一線與1輛賓士車發生劇烈碰撞，朱女被撞成重傷命危，醫院全力搶救，仍於隔天傷重不治。親友難過指出，當晚朱女聽聞國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，她趕赴秀傳醫院協助搶救傷患，不料返家途中發生車禍。

朱家在住處布置朱女的靈堂，其父親還在臉書上抒發不捨的心情說，還沒適應沒有女兒的日子，從小女兒跟他感情最好， 常叫她好好讀書，以後做一個有用的人，讓他在村子裡面能夠臭屁一下、驕傲一下，女兒真的做到了；要女兒跟著菩薩好好的去修行，到另外一個國度，將會有一段很忙的適應期，不要怕，勇敢的去面對，「有時間記得回來夢裡看看爸爸，讓爸爸再抱抱妳，再見了寶貝女兒。」

朱女今年甫考上長榮護理系，卻無法如願入學，校方也相當體貼，今天由護理系主任許雅娟帶來朱女的畢業證書，朱女的父親在悲傷中收下，連同長榮大學學生所折的紙鶴、卡片，放在朱女的靈堂前，充滿哀戚。

校方人員表示，朱女的志向就是當護理師救人，平日在醫院當志工救護傷患，實屬難能可貴，日前國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，朱女還趕赴醫院協助搶救傷患，不料返家途中發生車禍過世，令人不捨，她短暫的人生卻活出豐富美麗，願她的靈魂得到安息，家屬的心得到安慰。

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