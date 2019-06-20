彰警刑大偵三隊連2年全國模範警察 隊長：3連霸再退休！

2019-06-20 09:29

〔記者湯世名／彰化報導〕今年全國共有28名警察人員榮獲模範警察最高榮譽，其中彰化縣警局有彰化警分局副分局長蕭啟東、刑警大隊偵三隊偵查佐沈世龍2人獲選，且沈世龍還是繼去年偵三隊偵查佐陳俊成之後，偵三隊連續2年有人獲選，相當罕見，原本今年已可退休的偵三隊長洪信哲還為此發下豪語：「明年3連霸後我再退休！」

陳俊成去年擔任彰化縣刑大偵三隊偵查佐時，因破獲販毒、詐欺集團與槍砲案件績效優異，獲選全國模範警察，也是彰化縣唯一1個名額，接受警政署長陳家欽頒獎表揚，晚宴上來自彰化的藝人翁立友還特地與他合唱，陳俊成後來考上警大，目前在鹿港分局偵查隊擔任分隊長。

今年全國模範警察發表，彰化縣刑大偵三隊偵查佐沈世龍接續去年的陳俊成，再度因屢破重大刑案獲選這項警界最高榮譽，他去年還曾因偵破販毒、詐欺及槍砲集團接受署長陳家欽頒發「緝毒楷模」，表現優異。

彰警刑大偵三隊連續2年都有人獲選全國模範警察，歷來罕見，實屬難能可貴，偵三隊長洪信哲原本已可在今年6月申請退休，看到偵三隊全體上下士氣高昂，讓他因此決定延後退休，繼續帶領隊上弟兄向前衝，「明年3連霸後我再退休！」

彰化警界認為，全國警察機關之多，每年能獲選全國模範警察的人數卻屈指可數，可說都是警界中的菁英，一個單位要連續2年都有模範警察，更是難上加難，彰化刑大偵三隊連續獲選2年可說難度更高，歷來罕見。

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