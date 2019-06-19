街友纏上流鶯壁花 追求不成怒殺她 判12年半定讞

2019-06-19 12:28

〔記者張文川／台北報導〕混跡台北市艋舺公園的56歲街友陳進福，曾經與40歲越南籍黃姓流鶯性交易，卻沒付錢而「白嫖」，得逞後還不斷在街頭糾纏黃女，黃女去年6月至艋舺公園附近「站壁」拉客時，又被陳男纏上，她氣得用棍棒驅趕他，陳男見笑轉生氣，竟亮刀刺殺她致死；法院一、二審都依殺人罪將陳男判刑12年半，最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，陳男百般糾纏越南籍黃女，黃女不願再與他往來，卻一直被陳男針對，死纏不放，去年6月26日晚間，陳男又在艋舺公園的噴水池旁，遇見黃女正在拉客，遂上前攀談，黃女認為陳男妨礙他工作，憤而持棍棒驅趕他，雙方爭執口角，陳男盛怒之下，竟持水果刀朝黃女的胸、腹等處狠刺4刀後逃逸。

目擊民眾見狀立刻報警，警方趕達追捕陳男到案，黃女雖緊急送醫急救，但因心包膜被刺穿，不治身亡。

陳男審理期間承認殺人，但辯稱因黃女先打他，他才掏刀反擊，律師說陳男是防衛過當，請求減刑，但歷審法院都不採信，由凶刀砍到斷裂，加上目擊者、監視畫面認定，陳男下手凶狠，有殺人犯意，不是防衛狀態。

一、二審皆考量他並非預謀殺人，而是臨時起意，雖未和解賠償，但犯後已坦承犯行、深表悔悟，依殺人罪判刑12年6月。最高法院今駁回上訴，全案定讞。

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