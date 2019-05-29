獨家》街友悶殺流鶯 檢警頭七城隍廟旁緝兇

2019-05-29 08:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕常在新竹街頭遊蕩的莊姓街友與認識僅一星期的周姓流鶯，到周女租屋處發生關係後，周女向他索討性交易費用600元，但莊男身上僅有150元，被周女辱罵三字經、沒家教的莊男，憤而狂毆周女，並將她用枕頭悶死，新竹市警方在死者頭七日於城隍廟旁將莊男順利逮捕，新竹地檢署依殺人罪嫌起訴。

檢警調查，53歲的莊姓街友只有國小肄業，平日居無定所，有竊盜、強盜、妨害性自主等前科，他與死者周女（62歲）認識不到1星期，是在公園交談時認識。

3月24日下午3點多，莊男又在公園遇到周女，聊完天後周女邀他去住處續攤。2人酒後，周女開始在他面前脫衣服，說想賺一點生活費，2人就在房內發生關係。

事後周女向他收取性交易費用，表示一次要600元，後來莊男又多玩了1個多小時，周女說要加價100元，一共是700元，然而莊男身上僅有150元，他說要先賒帳，等隔天作完工領完工錢再補給她，然而周女不肯，一直叫他拿出錢來，還口出諷刺地說「真不知你家人是怎樣教育你的！」還罵他三字經。

莊男一時暴怒，憤而揮拳痛毆周女頭部與臉部，拳如雨下，連打幾拳都忘了，一直打到手痛才停，停手後發現周女還有一點微息，於是又繼續打她，隨後又拿起床邊枕頭往周女臉上蓋，悶了幾分鐘，發現周女已經死亡，為了怕被人發現，就拿兩床棉被蓋住屍體，再騎腳踏車離開現場，當時已是3月25日的凌晨時分。

由於屍體遭兩層棉被覆蓋，因此屍臭隔了好幾天才傳出去，警方直到3月31日接獲民眾報案，勘查現場後立即展開追兇行動，根據街道監視器迅速鎖定莊姓街友，檢方開出拘票指揮警方逮人，新竹市警局第二分局出動好幾組刑警，兵分多路於4月1日下午開始追兇，結果在深夜10點多，順利在城隍廟旁發現路過的莊男，當場逮捕歸案。

令檢警感到巧合的是，緝兇當時正好是死者的頭七之日。莊男落網後，得知是在死者頭七被逮，心中的惶恐不言可喻，偵訊時一直懇求檢警給他一個自新的機會，聲稱不是故意殺死周女的，因為他當時喝了酒一時衝動才鑄下大錯。檢方將全案依殺人罪嫌提起公訴。

警方私下表示，新竹都城隍爺以及廟中的陰陽司、捕快等，都是「日審陽、夜斷陰」，專門懲奸鋤惡的神明，警方平日就經常到城隍廟燒香祈求破案順利，此次在死者頭七日，順利在廟旁逮捕兇手，咸認城隍爺顯靈協助破案，讓死者得以瞑目。

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