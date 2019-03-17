抓到了！為搶樓梯間地盤刺死街友 萬華警方火速逮人

2019-03-17 17:38

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區昨早發生一起兇殺命案，52歲陳姓街友被人發現倒臥在環河南路柳鄉居民活動中心外樓梯間，腹部有刀傷，明顯死亡。警方查出犯嫌是另名50歲柯姓街友，兩人當時疑似為了爭奪用來當作休息地盤的樓梯間而爆發衝突，柯盛怒之下拿刀刺死陳。警方今天下午循線在板橋地區逮捕柯，目前正在萬華分局華江派出所製作筆錄釐清細節。

柯聲稱，當時見到陳坐在樓梯間，他認為那是他的地盤，此舉是在跟向他挑釁；他要陳離開，陳不願，他還找來共同友人勸說，陳仍不願離開，「還出拳打我50多下」，他氣不過才以隨身攜帶的折疊刀刺傷他。

警方調查，柯發現闖下大禍，犯案後隨即騎腳踏車逃跑，他擔心警方會前往他萬華常出沒的地方找人，因此特地前往曾經舉牌過的板橋周邊躲避，但警方仍在今天下午循線於華江一路周邊逮到他。

員警在柯身上起獲犯案兇刀，還發現他鞋子上仍沾有陳的血跡，全案將依殺人罪嫌方向偵辦。

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