瞎掰想「過個像人的日子」 警熱心介紹街友工作結果.....

2019-06-04 20:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市的吳姓男子是街友（遊民）涉嫌竊得皮夾，本月1日被台中市警方逮捕，他卻頗有醒悟說，不想繼續當街友，想找工作好好「過個像人的日子」，卻苦無求職管道，中市警局二分局育才派出所所長蕭登元見深具懊悔誠意，居中聯繫一家清潔公司聘僱，不過，交保已3天，卻沒向清潔公司報到，目前失聯中，謀職自力更生之說，可能是瞎掰想博取檢警同情的謊言。

台中市施姓男子上月30日，到北區的親親戲院看電影，把皮夾遺忘在機車座椅上，被人順手牽羊，育才所調閱路口監視器，發現竊賊是街友，常在北區的一中商圈閒晃，本月1日員警巡邏經過雙十路與力行路口時，發現吳姓街友（49歲）身形穿著，與親親戲院前的竊嫌相似。

員警盤查吳男，他坦承偷竊，交出贓款3600元與施男的皮夾、證件，全案依竊盜罪嫌法辦，警方偵訊時，吳男頗有感觸說，他只有高中肄業，學歷低謀生不易，進而淪為街友，但自己並不想當街友，想找工作好好「過個像人的日子」，卻苦無謀職管道。

所長蕭登元感受到吳男誠意，轄區內又有一家清潔公司願意扶助弱者，請員警居中聯絡，清潔公司的陳姓督導，立即到派出所與吳男詳談工作事宜，並願意提供員工宿舍給吳男，吳男也很滿意該公司提供的福利，他承諾說，從地檢署出來，會立刻去公司報到，正式上工。

不過，吳男於當天（1日）就被台中地檢署裁定無保釋回，但他至今天（4日）為止，釋回已3天，卻沒有依約到清潔公司報到，想找工作之說，可能是想博取檢警同情的瞎掰之詞，蕭登元頗無奈說，街友有心找工作自力更生，警察樂於幫忙，但如果沒有工作營生之心，警方也無能為力。

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